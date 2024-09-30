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Хэмилтон: Пока не планирую заводить семью
Сейчас пилоту 39 лет
Фото: ESPN
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу создания семьи.
Британец признался, что планирует сделать этот шаг в будущем, но на данном этапе карьеры сосредоточен на успехе на трассе.
"Хотел бы я в будущем завести семью? Однажды. У одного из моих лучших друзей недавно родился ребёнок, и я вижу, насколько это заманчиво. Хотя мои племянницы и племянник – то ещё наказание. Этот вопрос требует времени, но я с нетерпением жду этого момента. Однако в данный момент у меня есть кое-какая работа, которую нужно выполнять", — приводит слова Хэмилтона Daily Express со ссылкой на The Times.
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