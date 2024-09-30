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В Рено отказались от производства двигателей для Формулы-1
Завод в Вири-Шатийоне будет заниматься мониторингом
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рено" под руководством генерального менеджера Луки де Мео приняли решение отказаться от производство собственных двигателей для Формулы-1 на заводе в Вири-Шатийоне.
Сообщается, что на месте завода будет создано подразделение мониторинга в недавно запущенном проекте Hypertech Alpine, сотрудники которого будут включены в работу над будущей аккумуляторной технологией и исследования и разработки в области технологий электродвигателей.
"Деятельность Формулы-1 в Вири, за исключением разработки нового двигателя, продолжится до конца сезона 2025 года. Дальше этоподразделение будет стремиться поддерживать знания и навыки сотрудников в этом виде спорта и оставаться в авангарде инноваций для различных проектов Hypertech Alpine.
Это поворотный момент в истории предприятия Вири-Шатийон, который обеспечит преемственность ноу-хау и включение ее редких навыков в амбициозное будущее Группы, одновременно укрепляя позиции "Альпин". Наша гоночная ДНК остается краеугольным камнем бренда. Он продолжит стимулировать беспрецедентные промышленные и автомобильные проекты, в частности благодаря Hypertech Alpine", — говорится в заявлении исполнительный директора "Альпин" Филиппа Крифа.
Таким образом команда "Альпин" после окончания сезона-2025 станет клиентской командой.
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