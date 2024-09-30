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Даниэль Риккардо узнал о своем уходе во время Гран-при Азербайджана

Автоспорт

Пилоту давали шанс на улучшение результатов

Даниэль Риккардо узнал о своем уходе во время Гран-при Азербайджана

Фото: Motor Sport Magazine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание Motorsport сообщило, что австралийский пилот Даниэль Риккардо был проинформирован о планах по поводу замены на новозеландского гонщика Лиама Лоусона во время Гран-при Азербайджана.

"По словам инсайдеров, реальность того, как развивались отношения между "Ред Булл" и Риккардо за кулисами, сильно отличалась от того, как это всё произошло на публике. В то время как руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер делал всё возможное, чтобы отсрочить неизбежное, и давал Риккардо любую возможность попытаться доказать свою ценность, в конце концов даже ему пришлось признать, что было бы лучше, если бы Лоусон вышел на старт Гран-при США.

Это решение было принято несколько недель назад, и понятно, что Риккардо был проинформирован о предварительном плане на выходных Гран-при Азербайджана, что дало ему время обдумать своё будущее перед Гран-при Сингапура", — говорится в статье издания.

Напомним, после Гран-при Сингапура было официально объявлено, что Риккардо покидает "РБ" и вместо него выступать будет резервный гонщик "Ред Булл" Лиам Лоусон.

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