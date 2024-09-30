Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даниэль Риккардо узнал о своем уходе во время Гран-при Азербайджана
Пилоту давали шанс на улучшение результатов
Фото: Motor Sport Magazine
Издание Motorsport сообщило, что австралийский пилот Даниэль Риккардо был проинформирован о планах по поводу замены на новозеландского гонщика Лиама Лоусона во время Гран-при Азербайджана.
"По словам инсайдеров, реальность того, как развивались отношения между "Ред Булл" и Риккардо за кулисами, сильно отличалась от того, как это всё произошло на публике. В то время как руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер делал всё возможное, чтобы отсрочить неизбежное, и давал Риккардо любую возможность попытаться доказать свою ценность, в конце концов даже ему пришлось признать, что было бы лучше, если бы Лоусон вышел на старт Гран-при США.
Это решение было принято несколько недель назад, и понятно, что Риккардо был проинформирован о предварительном плане на выходных Гран-при Азербайджана, что дало ему время обдумать своё будущее перед Гран-при Сингапура", — говорится в статье издания.
Напомним, после Гран-при Сингапура было официально объявлено, что Риккардо покидает "РБ" и вместо него выступать будет резервный гонщик "Ред Булл" Лиам Лоусон.
Популярное сейчас
- Заря Бартуловича побеждает в битве середняков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?
- СМИ раскрыли, сколько зарабатывает главный арбитр за один матч УПЛ
- Гендиректор Макларен: Риккардо подарил мне один из лучших моментов в жизни
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО