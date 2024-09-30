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Хэмилтон: Говорить об уходе из Мерседеса Вольффу было ужасно
Пилот вспомнил тот момент
Фото: Getty Images
Семикратный чемпион мира и пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон высказался о своём решении покинуть команду.
"С момента подписания контракта это были эмоциональные американские горки. Говорить об этом боссу было ужасно. Но и волнительно, я помню, как, будучи ребёнком, смотрел за Михаэлем [Шумахером] и думал: "А каково это сидеть в этом красном кокпите?" — приводит слова Хэмилтона The Times.
Напомним, Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона-2024.
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