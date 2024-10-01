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Отец Ферстаппена: Сейчас из Ред Булл уходит слишком много специалистов

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Ранее он предупреждал об этом

Отец Ферстаппена: Сейчас из Ред Булл уходит слишком много специалистов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, отреагировал на переход сотрудника "Ред Булл" Уилла Кортни в "Макларен". В австрийской команде Кортни занимал должность главы отдела гоночной стратегии. В "Макларене" он станет спортивным директором.

"Именно об этом я и предупреждал. Но сейчас уходит слишком много специалистов. Максу каждый раз задают вопросы по этому поводу. Так что да, думаю, происходящее в данный момент не является чем-то положительным", — приводит слова Ферстаппена-старшего Motorsport.

Ранее Йос обрушился с критикой на "Ред Булл" из-за спада результатов по ходу сезона-2024.

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