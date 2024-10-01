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Фернандо Алонсо: В ближайшие два-три года я намерен выиграть свой третий титул в Формуле-1

Автоспорт

Ветеран Формулы-1 рассказал о своих планах

Фернандо Алонсо: В ближайшие два-три года я намерен выиграть свой третий титул в Формуле-1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу возможных планов вернуться в IndyCar, чтобы выиграть "Тройную корону" автоспорта – победы в Гран-при Монако, "24 часах Ле-Мана" и "500 милях Индианаполиса". Алонсо выступал в IndyCar на протяжении нескольких сезонов.

"В данный момент нет. Конечно, всё это очень заманчиво, но сейчас у меня другие планы – Формула-1. В ближайшие два-три года я намерен выиграть свой третий титул в "Королевских гонках". В настоящий момент это мой главный и единственный приоритет", — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Ранее Фернандо заявил, что все в команде думают о регламенте 2026 года, но коллективу необходимы изменения в ближайшее время.

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