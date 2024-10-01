Леклер: Будет весьма интересно перенять знания Хэмилтона

Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился ожиданиями от совместной работы с гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном.

"Мне будет очень любопытно узнать, что он сделал правильно в своей карьере, чтобы добиться таких успехов. У него очень мало слабых мест. Откровенно говоря, я не знаю у Льюиса ни одного слабого места. Он очень сильный пилот, супербыстрый, суперстабильный. Поэтому мне будет весьма интересно перенять его знания, а также показать свои способности в том же болиде. Эти вещи меня мотивируют.

Мы давно знаем друг друга. Льюис очень творческий человек, как и я. Мы говорим не только о гонках, но и обо всём, что нас окружает. С момента анонса "Феррари" я с ним больше говорил о наших общих интересах за пределами гонок, чем о самих гонках. Мы с ним стали ближе. Льюис по-прежнему на 100% сосредоточен на своём сезоне в "Мерседесе", а я — на "Феррари".

Но это нормально. У нас прекрасные отношения, уверен, что они такими и останутся в будущем. У меня никогда не было плохих отношений с товарищами по команде, хотя и понимаю, что между нами идёт конкуренция. Мы все здесь для того, чтобы работать на "Феррари", в этом нет никаких сомнений. Льюис потрясающий профессионал, я его очень уважаю", — приводит слова Леклера портал Crash.net.