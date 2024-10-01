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В Кик-Заубере не отказался от кандидатуры Мика Шумахера на 2025 год
Пилот снова может получить место в Формуле-1
Руководство компании "Заубер", которая начиная с 2026 года будет выступать под брендом "Ауди", не отказалось от кандидатуры 25-летнего немца Мика Шумахера на следующий сезон, сообщает портал F1-Insider.
По информации издания, решение в отношении Валттери Боттаса и Мика Шумахера пока не принято.
Напомним, на место боевого пилота "Кик-Заубера" в следующем сезоне был выбран немецкий ветеран Нико Хюлькенберг.
Компанию ему, как ожидается, составит финн Валттери Боттас, однако официального анонса пока не было.
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