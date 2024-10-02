  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Лиам Лоусон определился с номером, под которым будет выступать в Формуле-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лиам Лоусон определился с номером, под которым будет выступать в Формуле-1

Автоспорт

Пилот заменил Даниэля Риккардо

Лиам Лоусон определился с номером, под которым будет выступать в Формуле-1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "РБ" новозеландец Лиам Лоусон выбрал номер, под которым будет выступать в престижнейшей гоночной серии мира, сообщает издание GPblog.

По информации ресурса, Лоусон будет гоняться под 30-м номером, причина решения не называется. В прошлом сезоне, когда Лоусон провёл несколько Гран-при в качестве замены, новозеландец выступил под 40-м номером.

Напомним, 22-летний Лоусон стал заменой австралийского ветерана Даниэля Риккардо после Гран-при Сингапура на оставшиеся шесть этапов.

По теме
yellow-arrow
В Кик-Заубере не отказался от кандидатуры Мика Шумахера на 2025 год
yellow-arrow
Леклер: Будет весьма интересно перенять знания Хэмилтона
yellow-arrow
Фернандо Алонсо: В ближайшие два-три года я намерен выиграть свой третий титул в Формуле-1
Лиам Лоусон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости