Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лиам Лоусон определился с номером, под которым будет выступать в Формуле-1
Пилот заменил Даниэля Риккардо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "РБ" новозеландец Лиам Лоусон выбрал номер, под которым будет выступать в престижнейшей гоночной серии мира, сообщает издание GPblog.
По информации ресурса, Лоусон будет гоняться под 30-м номером, причина решения не называется. В прошлом сезоне, когда Лоусон провёл несколько Гран-при в качестве замены, новозеландец выступил под 40-м номером.
Напомним, 22-летний Лоусон стал заменой австралийского ветерана Даниэля Риккардо после Гран-при Сингапура на оставшиеся шесть этапов.
Популярное сейчас
- Хавбек Манчестер Сити арестован за кражу мобильного телефона
- Ярмоленко узнал о невызове в сборную Украины из интернета, - Глывинский
- Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу
- Отец Ферстаппена: Сейчас из Ред Булл уходит слишком много специалистов
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО