Лиам Лоусон определился с номером, под которым будет выступать в Формуле-1

Пилот "РБ" новозеландец Лиам Лоусон выбрал номер, под которым будет выступать в престижнейшей гоночной серии мира, сообщает издание GPblog.

По информации ресурса, Лоусон будет гоняться под 30-м номером, причина решения не называется. В прошлом сезоне, когда Лоусон провёл несколько Гран-при в качестве замены, новозеландец выступил под 40-м номером.

Напомним, 22-летний Лоусон стал заменой австралийского ветерана Даниэля Риккардо после Гран-при Сингапура на оставшиеся шесть этапов.