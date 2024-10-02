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Михаэль Шумахер мог посетить бракосочетание своей дочери на Мальорке

Автоспорт

Церемония проходила в атмосфере строгой секретности

Михаэль Шумахер мог посетить бракосочетание своей дочери на Мальорке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный немецкий гонщик семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер мог посетить бракосочетание своей дочери Джины с Яном Бетке. Об этом пишет San Luis Obispo со ссылкой на Bild.

Торжественная церемония состоялась на семейной вилле Шумахеров на Мальорке (Испания).

Избранником Джины является прыгуном на лыжах с трамплина. Пара встречается с 2017 года. На мероприятие были приглашены около 100 гостей. Сообщается, что церемония бракосочетания проходила в атмосфере строгой секретности. В целях обеспечения конфиденциальности телефоны гостей были конфискованы по прибытии, что предотвратило несанкционированное фотографирование. По сведениям BILD, присутствие Михаэля на свадьбе можно оценить как "весьма вероятное".

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