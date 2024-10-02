Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михаэль Шумахер мог посетить бракосочетание своей дочери на Мальорке
Церемония проходила в атмосфере строгой секретности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный немецкий гонщик семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер мог посетить бракосочетание своей дочери Джины с Яном Бетке. Об этом пишет San Luis Obispo со ссылкой на Bild.
Торжественная церемония состоялась на семейной вилле Шумахеров на Мальорке (Испания).
Избранником Джины является прыгуном на лыжах с трамплина. Пара встречается с 2017 года. На мероприятие были приглашены около 100 гостей. Сообщается, что церемония бракосочетания проходила в атмосфере строгой секретности. В целях обеспечения конфиденциальности телефоны гостей были конфискованы по прибытии, что предотвратило несанкционированное фотографирование. По сведениям BILD, присутствие Михаэля на свадьбе можно оценить как "весьма вероятное".
Популярное сейчас
- Украина - Бразилия. Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция
- Ярмоленко узнал о невызове в сборную Украины из интернета, - Глывинский
- Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу
- Отец Ферстаппена: Сейчас из Ред Булл уходит слишком много специалистов
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО