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Карлос Сайнс провел тренировку с одним из лучших велосипедистов мира
Итальянский пилот опубликовал фото в соцсети
Фото: twitter.com/F1
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс провел велотренировку в Монако с чемпионом мира Тадеем Погачаром.
"Празднуем чемпионский титул Тадея Погачара", — написал Сайнс у себя в соцсетях.
Словенец Тадей Погачар стал всего лишь третьим человеком, завоевавшим "Тройную корону" в велоспорте в один год. Она включает в себя победы в многодневках "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и титул чемпиона мира.
Напомним, что Карлос Сайнс проводит последний сезон в "Феррари", со следующего года он будет выступать за "Уильямс".
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