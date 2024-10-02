Карлос Сайнс провел тренировку с одним из лучших велосипедистов мира

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс провел велотренировку в Монако с чемпионом мира Тадеем Погачаром.

"Празднуем чемпионский титул Тадея Погачара", — написал Сайнс у себя в соцсетях.

Словенец Тадей Погачар стал всего лишь третьим человеком, завоевавшим "Тройную корону" в велоспорте в один год. Она включает в себя победы в многодневках "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и титул чемпиона мира.

Напомним, что Карлос Сайнс проводит последний сезон в "Феррари", со следующего года он будет выступать за "Уильямс".