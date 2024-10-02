  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс провел тренировку с одним из лучших велосипедистов мира
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс провел тренировку с одним из лучших велосипедистов мира

Автоспорт

Итальянский пилот опубликовал фото в соцсети

Карлос Сайнс провел тренировку с одним из лучших велосипедистов мира

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс провел велотренировку в Монако с чемпионом мира Тадеем Погачаром.

"Празднуем чемпионский титул Тадея Погачара", — написал Сайнс у себя в соцсетях.

Словенец Тадей Погачар стал всего лишь третьим человеком, завоевавшим "Тройную корону" в велоспорте в один год. Она включает в себя победы в многодневках "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и титул чемпиона мира.

Напомним, что Карлос Сайнс проводит последний сезон в "Феррари", со следующего года он будет выступать за "Уильямс".

По теме
yellow-arrow
Михаэль Шумахер мог посетить бракосочетание своей дочери на Мальорке
yellow-arrow
Лиам Лоусон определился с номером, под которым будет выступать в Формуле-1
yellow-arrow
В Кик-Заубере не отказался от кандидатуры Мика Шумахера на 2025 год
Карлос Сайнс Ferrari
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости