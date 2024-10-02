Формула-1 подписала контракт с новым спонсором

У Формулы-1 появился ещё один крупный спонсор LVMH. Формула-1 и LVMH подписали 10-летнее соглашение, в рамках которого владелец нескольких известных брендов — Louis Vuitton, Moet Hennessy и TAG Heuer — начиная с сезона 2025 года станет партнёром "королевы автоспорта".

Moet Hennessy был одним из спонсоров возрождённого Гран-при Лас-Вегаса, в то время как TAG Heuer, как известно, ранее вёл переговоры о замене Rolex в качестве официального хронометриста Ф-1. Этот бренд является давним спонсором Гран-при Монако и команды "Ред Булл".

Таким образом, на призовых подиумах Формулы-1 пилоты будут праздновать с шампанским Moet, а не FERRARI как сейчас, а TAG Heuer снова станет официальным хронометристом.