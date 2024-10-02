Комиссия Формулы-1 отказалась проводить спринт новичков в 2024 году

Комиссия Формулы-1 не приняла проект "спринта новичков", в котором участвовали бы только молодые пилоты и потенциальные новички чемпионата и который мог бы состояться по окончании нынешнего сезона в Абу-Даби.

Идея в целом получила поддержку, но из-за сроков и организационных моментов её решили отложить на будущее. Всемирный Совет по автоспорту вернётся к обсуждению этой идеи в следующем году.

Напомним, что постсезонные тесты в Абу-Даби пройдут 10 декабря.