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Комиссия Формулы-1 отказалась проводить спринт новичков в 2024 году
Её отложили на будущее
Фото: Getty Images
Комиссия Формулы-1 не приняла проект "спринта новичков", в котором участвовали бы только молодые пилоты и потенциальные новички чемпионата и который мог бы состояться по окончании нынешнего сезона в Абу-Даби.
Идея в целом получила поддержку, но из-за сроков и организационных моментов её решили отложить на будущее. Всемирный Совет по автоспорту вернётся к обсуждению этой идеи в следующем году.
Напомним, что постсезонные тесты в Абу-Даби пройдут 10 декабря.
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