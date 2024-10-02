Ферстаппен отпраздновал день рождения за рулем Феррари

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен был замечен на домашнем тестовом автодроме "Феррари" в Муджелло, где погонял за рулём "Феррари" 296 GT3. Об этом пишет GP Blog.

Сообщается, что Ферстаппен таким образом решил отпраздновать свой день рождения.

Трёхкратный чемпион Формулы-1 арендовал трассу в Муджелло, которая имеет систему искусственного орошения. Но под конец дня и так пошёл сильный дождь, и Макс проехал по мокрой трассе несколько кругов.