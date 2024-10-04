Названа прибыль Ред Булл по итогам 2023 года

Австрийский бренд энергетических напитков "Ред Булл" сообщил о доходе своей команды Формулы-1 в размере £ 307 млн, или же $ 402,9 млн, за 2023 финансовый год, что на £ 30 млн больше, чем в 2022 году.

Однако прибыль после вычета всех затрат и расходов "Ред Булл" упала до £ 1,2 млн с £ 2 млн, при этом в отчёте отмечается: "Увеличение базы затрат в первую очередь обусловлено выплатами, основанными на успехе, что отражает результативность команды на графике в 2023 году".

В 2023 году "Ред Булл" провёл один из самых успешных сезонов среди всех команд в истории Формулы-1.