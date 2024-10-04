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В ФИА рассказали, почему наказали Ферстаппена на Гран-при Сингапура

Автоспорт

Пилот грубо выразился на пресс-конференции

В ФИА рассказали, почему наказали Ферстаппена на Гран-при Сингапура

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший гонщик и трёхкратный победитель Гран-при, являющийся сейчас стюардом ФИА, Джонни Херберт рассказал, как во время Гран-при Сингапура принимали решение по наказанию пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена за нецензурную лексику на пресс-конференции в адрес своего болида.

"На пресс-конференции в Сингапуре Макс использовал ненормативную лексику в адрес своей машины. Пресс-конференции транслируются по всему миру. Пресс-конференция – не место для этого. Некоторые журналисты говорят, что автоспорт пытается сделать из пилотов роботов. Это не так. Их просто просят не ругаться, и я считаю, что это правильно. Большинство гонщиков не ругается.

Потом всё взорвалось, потому что Макс пошёл на пресс-конференцию и дал односложные ответы, а затем провёл свою собственную импровизированную пресс-конференцию на улице, в паддоке. Это показало бунтарский характер Макса. Мне нравится эта его сторона, это то, что делает Ферстаппена самим собой — честным и с откровенным характером. Но есть время и место. Лично я считаю, что здесь слишком много ругательств. Не хочу, чтобы мой пятилетний внук слушал такую ​​лексику.

Об инциденте сообщили нам как стюардам. У нас был хороший открытый разговор с Максом минут 20-30. По его лицу было видно, что он действительно был взволнован этим. Но когда Макс ушёл, то, казалось, успокоился по поводу процесса и того, почему он существует. Он не винил нас как стюардов. Как у стюардов у нас есть ряд инструментов для наказания пилота. Мы здесь для того, чтобы соблюдать правила и вместе принимать решения. Мы могли бы оштрафовать его, но мы чувствовали, что было бы полезнее заставить его сделать что-то социально ответственное. Что именно это будет, зависит от Макса и ФИА", — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

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