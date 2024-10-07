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Директор Мерседес прокомментировал слухи о переманивании Ферстаппена
Принципиальная позиция
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Мерседес" Тото Вольф подчеркнул, что его команда пока не ведет переговоры с пилотом "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном о переходе гонщика под крыло организации.
"Мы сидим сложа руки, кажется, я уже выражал это раньше, и мы имеем аналогичную точку зрения со стороны Макса. Вы должны доверять своим гонщикам или своей команде. Чтобы добиться успеха, вам необходимо оказать своим людям максимальную поддержку. И только если дела пойдут совсем не так, вы рассмотрите другие возможности.
Для меня это все равно что флиртовать на улице с девушкой, пока вы налаживаете свои отношения с другим человеком. Это не работает, я не флиртую на улице. Только если хочу перемен или рассматриваю такую возможность, то буду искать разговор. То же и со стороны Ферстаппена. Я думаю, что в этом наши ценности совпадают" – цитирует слова Вольфа F1.
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