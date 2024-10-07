Легендарный пилот Формулы-1 готов покорять Дакар

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо признался, что хотел бы победить в престижном ралли-марафоне "Дакар" до завершения профессиональной карьеры.

"Думаю, моим следующим самым большим испытанием станет "Дакар". Если я смогу победить, это будет огромной наградой для меня. Ранее я побеждал в Формуле-1, в Ле-Мане и Дайтоне. И если я смогу выиграть ещё и в ралли, это будет много значить для меня как пилота", — приводит слова Алонсо Pit Debrief.

Ранее Алонсо рассказал об ограничениях работы с аэродинамической трубой "Мерседеса", которой сейчас пользуется его команда в преддверии ввода в эксплуатацию своего абсолютно нового аэротуннеля.