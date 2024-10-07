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И это не Мерседес, и не Феррари. Льюис Хэмилтон назвал самую прогресирующую команду в Формуле-1

Автоспорт

Пилот восхищен прогресом команды

И это не Мерседес, и не Феррари. Льюис Хэмилтон назвал самую прогресирующую команду в Формуле-1

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением о прогрессе британской команды "Макларен" в нынешнем сезоне Формулы-1.

"Думаю, "Макларен" развивается и движется вперёд быстрее всех, если обратить внимание на их впечатляющее заднее крыло. Нам просто нужно подождать и сделать всё возможное, используя то, что у нас есть. Надеюсь, наши обновления сработают. Знаю, что команда невероятно усердно работает над ними", — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

В настоящий момент "Макларен" лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 516 очков.

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