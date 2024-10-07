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Названо главное разочарование сезона-2024 в Формуле-1
Им стал пилот топ-команды
Фото: Getty Images
Подписчики известного автоспортивного издания Racingnews365 проголосовали за то, что 34-летний мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес стал наиболее разочаровавшим их гонщиком Формулы-1 в сезоне-2024.
Рейтинг разочаровывающих пилотов, команд и событий в сзеоне-2024, по мнению подписчиков Racingnews365:
1. Серхио Перес ("Ред Булл") — 33,58% голосов;
2. Команда "Кик-Заубер" и её отсутствующие попадания в очковую зону — 15,09%;
3. Даниэль Риккардо и его выступление в сезоне — 11,92%;
4. Темп и состояние болида RB 20 ("Ред Булл") — 10,46%;
5. Логан Сарджент — 9,73%.
После 18 этапов Формулы-1 Перес занимает восьмое место в личном зачёте, имея на своём счету 144 очка. У его напарника и лидера чемпионата Макса Ферстаппена — 331 очко.
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