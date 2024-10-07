Названо главное разочарование сезона-2024 в Формуле-1

Подписчики известного автоспортивного издания Racingnews365 проголосовали за то, что 34-летний мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес стал наиболее разочаровавшим их гонщиком Формулы-1 в сезоне-2024.

Рейтинг разочаровывающих пилотов, команд и событий в сзеоне-2024, по мнению подписчиков Racingnews365:

1. Серхио Перес ("Ред Булл") — 33,58% голосов;

2. Команда "Кик-Заубер" и её отсутствующие попадания в очковую зону — 15,09%;

3. Даниэль Риккардо и его выступление в сезоне — 11,92%;

4. Темп и состояние болида RB 20 ("Ред Булл") — 10,46%;

5. Логан Сарджент — 9,73%.

После 18 этапов Формулы-1 Перес занимает восьмое место в личном зачёте, имея на своём счету 144 очка. У его напарника и лидера чемпионата Макса Ферстаппена — 331 очко.