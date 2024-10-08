Норрис – о выступлениях в сезоне: Я доволен, но нам нужно продолжать усердно работать

Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о своих впечатлениях от выступлений в сезоне и прокомментировал конкуренцию с Максом Ферстаппеном из "Ред-Булл".

"Кто-то считает, что 52 очка (отставание – прим) не так много? Это много, особенно если Макс финиширует вторым. Такого быстро не отыграть.

Чувствую, что последние пару месяцев выступал хорошо. Были разные обстоятельства, почему я не везде достиг таких же результатов, как в Сингапуре. Но чувствую, что выступал на этом уровне в последние два, три, четыре уикенда. Я хотел бы быть ближе (в чемпионате – прим). Мы взяли ситуацию под контроль и двигаемся вперед.

Я доволен, но нам нужно продолжать усердно работать, потому что я уверен: Red Bull будет догонять. А я хочу, чтобы мои гонки были приятными и легкими! Сейчас у нас все хорошо. Хочу, чтобы это продолжалось! К черту этот перерыв, хочу в Остин" – сказал Норрис.