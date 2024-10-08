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Ферстаппен может получить очередной штраф
Ранее он уже терял 10 позиций
Фото: Getty Images
Трёхкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен может получить второй штраф за замену двигателя в нынешнем сезоне, пишет инсайдер Эндрю Бенсон.
"Пока нет подтверждений. Команды держат подобные вещи при себе до последнего момента. Говорят, что Ферстаппену придётся заменить двигатель до конца сезона и, соответственно, получить штраф на стартовой решётке. Однако это не подтверждено", — приводит слова Бенсона BBC.
Напомним, Ферстаппен был оштрафован на 10 позиций в гонке Гран-при Бельгии за установку четвёртого двигателя на свою машину.
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