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На чемпионате мира по ралли-рейдам погиб французский мотоциклист

Автоспорт

Ему не удалось спасти жизнь

На чемпионате мира по ралли-рейдам погиб французский мотоциклист

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

7 октября в рамках чемпионата мира по ралли-рейдам, который проходит в Марокко, на 97-м километре первого кольцевого специального участка недалеко от города Загора разбился насмерть французский мотоциклист Фредерик Бодри. Об этом пишет издание Motorsport Italia.

Фредерику оперативно оказали медицинскую помощь, после чего его забрал вертолёт и доставил в ближайшую больницу. Однако врачи не смогли спасти жизнь Фредерику. Он скончался в 16:45 по местному времени.

Вскоре после этого организаторы чемпионата опубликовали заявление, в котором выразили "искренние соболезнования его семье и друзьям".

Отметим, что Бодри принимал участие в ралли-рейдах на трассе в Марокко лишь второй раз.

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