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Ландо Норрис назвал самого сложного соперника в Формуле-1
Ответ предсказуем
фото - motorsport.com
Пилот британского гоночного коллектива "Макларен" Ландо Норрис назвал самого сложного соперника в Формуле-1.
"Ферстаппен, вероятно, является самым сложным соперником на трассе. Кроме того, он, скорее всего, является самым опытным в гонках. Этому способствует тот факт, что он пилотирует болид последние четыре-пять лет. Для меня это по-прежнему в новинку.
Что могу сказать о нашей борьбе с Максом в гонке Гран-при Австрии? Всё закончилось не так, как я хотел. У меня всё ещё сохранилось чувство, что в то воскресенье я, вероятно, выиграл в борьбе с ним, хотя и не стал победителем", — приводит слова Норриса портал F1oversteer.
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