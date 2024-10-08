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Льюис Хэмилтон не примет участия в предсезонных тестах Феррари

Автоспорт

Пилот не сможет присоединиться к команде

Льюис Хэмилтон не примет участия в предсезонных тестах Феррари

Фото: The Telegraph

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот немецкого гоночного коллектива "Мерседес" Льюис Хэмилтон не примет участия в постсезонных тестах за рулём болида "Феррари" в Абу-Даби. Об этом пишет издание Mirror.

Согласно информации портала, причина заключается в том, что контракт Льюиса с "Мерседесом" действует до конца декабря этого года. Поэтому вероятность, что Хэмилтон примет участие в постсезонных тестах в Абу-Даби за рулём "Феррари", близится к нулю. В таком случае британский пилот сможет сесть за руль болида "Феррари" лишь в ходе предсезонных тестов.

Напомним, в личном зачёте Формулы-1 Льюис Хэмилтон занимает шестую позицию, имея на своём счету 174 очка.

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