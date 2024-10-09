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Ферстаппен: Думаю, что худшее для Red Bull позади
Комментарий пилота
Фото: twitter.com/F1
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал промежуточные итоги сезона и рассказал о работе коллектива.
"Да, наша ситуация становится лучше. Для нас это был хороший шаг (обновление в Баку - прим). Я действительно думаю, что сейчас мы двигаемся в правильном направлении, но это займет некоторое время. За одну-две недели подобную ситуацию невозможно кардинально перевернуть.
Но думаю, что худшее в сезоне позади, и команда тоже осталась довольна тем, что увидела в Баку, а я буду продолжать надеяться, что мы продолжим делать правильные шаги" – сказал гонщик.
Напомним, что ранее Ландо Норрис
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