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Двукратный чемпион мира Формулы-1 пропустит первую практику Гран-при Мексики
Его заменит резервный пилот
gettyimages
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не примет участия в первой практике Гран-при Мексики. Его заменит резервный и тест-пилот "Астон Мартин" 24-летний бразилец Фелипе Другович. Об этом сообщает пресс-служба британской команды.
Отмечается, что эта замена произойдёт в рамках обязательного предоставления молодому гонщику возможности выступить в двух пятничных сессиях. Вторую такую возможность Другович получит в конце года. Пока неизвестно, кого из боевых пилотов он там заменит — снова Фернандо Алонсо или Лэнса Стролла.
Напомним, что Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.
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