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Двукратный чемпион мира Формулы-1 пропустит первую практику Гран-при Мексики

Автоспорт

Его заменит резервный пилот

Двукратный чемпион мира Формулы-1 пропустит первую практику Гран-при Мексики

gettyimages

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не примет участия в первой практике Гран-при Мексики. Его заменит резервный и тест-пилот "Астон Мартин" 24-летний бразилец Фелипе Другович. Об этом сообщает пресс-служба британской команды.

Отмечается, что эта замена произойдёт в рамках обязательного предоставления молодому гонщику возможности выступить в двух пятничных сессиях. Вторую такую возможность Другович получит в конце года. Пока неизвестно, кого из боевых пилотов он там заменит — снова Фернандо Алонсо или Лэнса Стролла.

Напомним, что Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
09.10.2024 в 20:29
Він замінить Алонсо
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
09.10.2024 в 20:29
Він замінить Алонсо
Ответить
0
0

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