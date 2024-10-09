Норрис: Сейчас я пилотирую лучше, чем когда-либо ранее

Пилот "Макларена" Ландо Норрис рассказал о своём ментальном подходе к борьбе за чемпионство с гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном.

"Для меня чем меньше я думаю о борьбе за титул, тем лучше. Тяжело, когда каждый вопрос в основном только об этом, понимаете? Я пытаюсь не думать о ситуации в широком смысле. Сосредотачиваюсь только на одной ближайшей гонке или на том, что мне нужно сделать завтра, потом в субботу, потом в воскресенье. У меня нет мыслей типа: "Мне нужен хороший уикенд, чтобы в следующем я мог сделать то или это".

Считаю, так думать просто глупо. Я не чувствую, что сейчас выйду с мыслью: "О боже, я должен это сделать, потому что борюсь за чемпионство. Я вообще не думаю об этом в таком ключе. И сейчас я пилотирую лучше, чем когда-либо ранее. Это тот момент, когда нужно уделять больше внимания психологической стороне вопроса и вашему отношению к вещам, чем пилотированию на две сотых быстрее", — приводит слова Норриса Planet F1.