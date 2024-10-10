Хэмилтон рассказал, какая из команд сейчас больше всего прогрессирует

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, какой коллектив по его мнению наиболее прогрессирующий на сегодняшний день.

"Думаю, McLaren развивается и двигается вперед быстрее всего, если обратить внимание на их впечатляющее заднее крыло. Нам нужно подождать и сделать все возможное, используя то, что у нас есть.

Надеюсь, наши обновления сработают. Знаю, что команда невероятно усердно работает над ними" – сказал пилот.