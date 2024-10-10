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Ауди рассматривает Мика Шумахера в качестве основного пилота
Молодёжь снова в тренде
Фото: Getty Images
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что, по имеющейся у него информации, "Ауди" рассматривает возможность подписания контракта с немецким пилотом Миком Шумахером.
"Молодёжь снова в тренде. Когда-то мы запустили философию, которая заключалась в предоставлении молодым гонщикам возможности участвовать в Формуле-1. Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен или Даниэль Риккардо – это всего лишь три примера. Остальные команды сейчас следуют этой философии. "Мерседес" даёт шанс Кими Антонелли, "Хаас" – Оливеру Берману, "Уильямс" – Франко Колапинто, и кажется, к счастью, "Ауди" теперь тоже серьёзно рассматривает молодого Мика Шумахера", — приводит слова Марко F1-Insider.
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