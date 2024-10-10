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Макс Ферстаппен отреагировал на уход опытных сотрудников из Ред Булл
Пилот смирился с этим
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мнением об уходе из команды некоторых специалистов.
Напомним, в следующем сезоне гоночный коллектив покинет Эдриан Ньюи. Кроме того, Уилл Кортни уйдёт в "Макларен", где станет спортивным директором.
"Как я всегда говорил, я бы предпочёл, чтобы все остались, но, в конце концов, людей не остановишь. Если они разочарованы или не получают в полной мере того, чего хотят, тогда, возможно, для них же будет лучше принять новый вызов где-нибудь в другом месте. Но так всегда было с успешными командами. В любом виде спорта. Некоторые специалисты получают очень выгодные предложения от других команд, что тоже играет свою роль", — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
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