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Фернандо Алонсо рассказал, какую гонку хотел бы выиграть больше всего в своей карьере
Перспективная цель
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, какую гонку еще хотел бы выиграть в своей карьере.
"Думаю, моим следующим величайшим испытанием станет Дакар. Если я смогу победить, это будет огромной наградой для меня.
Раньше я побеждал в Формуле-1, Ле-Мане и Дайтоне. И если я смогу выиграть еще и в ралли, это будет много значить для меня как пилота" – сказал Фернандо.
Напомним, что ранее Алонсо
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