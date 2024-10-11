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Фернандо Алонсо рассказал, какую гонку хотел бы выиграть больше всего в своей карьере

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Перспективная цель

Фернандо Алонсо рассказал, какую гонку хотел бы выиграть больше всего в своей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, какую гонку еще хотел бы выиграть в своей карьере.

"Думаю, моим следующим величайшим испытанием станет Дакар. Если я смогу победить, это будет огромной наградой для меня.

Раньше я побеждал в Формуле-1, Ле-Мане и Дайтоне. И если я смогу выиграть еще и в ралли, это будет много значить для меня как пилота" – сказал Фернандо.

Напомним, что ранее Алонсо прокомментировал приход в команду Эдриана Ньюи.

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