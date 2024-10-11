Снова в деле. Тойота вернулась в Формулу-1

Американская команда Формулы-1 "Хаас" и японский ведущий производитель автомобилей "Тойота" официально объявили о начале своего сотрудничества, в ходе которого "Тойота" станет техническим партнёром "Хааса".

"В соответствии с новым многолетним соглашением обе стороны будут делиться опытом и знаниями, а также ресурсами: „Тойота“ предоставит услуги по проектированию, технические и производственные услуги, а команда „Хаас“ предложит взамен технические знания Формулы-1 и коммерческие преимущества в виде рекламы бренда.

С целью способствовать развитию "Хааса" и его конкуренции в Формуле-1 "Тойота" будет и дальше развивать свои собственные знания и навыки в различных областях посредством сотрудничества с командой, соревнующейся в лучшей серии мирового автоспорта", — говорится в пресс-релизе "Хааса".

"Мы рады сообщить, что команда "Хаас" и "Тойота" заключили соглашение о техническом партнёрстве, например, в разработке автомобилей "Хааса". Мы хотели бы выразить благодарность Джину Хаасу, Аяо Комацу, Стефано Доменикали (генеральному директору Формулы-1), Фредерику Вассёру (руководителю команды "Феррари") и всем нынешним партнёрам команды за их исключительное сотрудничество и понимание ситуации.

Соревнуясь вместе с "Хаасом" на вершине автоспорта, мы стремимся развивать водителей, инженеров и механиков, одновременно укрепляя возможности наших коллективов, и мы хотим внести свой вклад в автоспорт и автомобильную промышленность", — приводит слова Томоя Такахаши, президента гоночного подразделения "Тойоты", пресс-служба "Хааса".

Напомним, "Тойота" принимала участие в Формуле-1 с 2002 по 2009 год.