ФОТО. Уильямс представил специальный дизайн заднего антикрыла для Гран-при США

Команда "Уильямс" представила специальный дизайн заднего антикрыла для Гран-при США, который состоится в следующие выходные в Остине.

Пресс-служба британской команды пишет, что этот специальный дизайн был разработан совместно с одной из старейших и крупнейших криптоплатформ Kraren. Вариант дизайна заднего антикрыла был выбран болельщиками "Уильямса".

На крыльях машин Алекса Албона и Франко Колапинто будут нанесены шесть персонажей из коллекции Williams Racing Cosmos, они были нарисованы художницей Кэнди Эппл.

На данный момент "Уильямс" занимает восьмое место в зачете Кубка конструкторов, опережая на три очка "Альпин" и на 16 – "Кик-Заубер".

