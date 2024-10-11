Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФОТО. Уильямс представил специальный дизайн заднего антикрыла для Гран-при США
Вариант дизайна был выбран болельщиками Вильямса
Команда "Уильямс" представила специальный дизайн заднего антикрыла для Гран-при США, который состоится в следующие выходные в Остине.
Пресс-служба британской команды пишет, что этот специальный дизайн был разработан совместно с одной из старейших и крупнейших криптоплатформ Kraren. Вариант дизайна заднего антикрыла был выбран болельщиками "Уильямса".
На крыльях машин Алекса Албона и Франко Колапинто будут нанесены шесть персонажей из коллекции Williams Racing Cosmos, они были нарисованы художницей Кэнди Эппл.
На данный момент "Уильямс" занимает восьмое место в зачете Кубка конструкторов, опережая на три очка "Альпин" и на 16 – "Кик-Заубер".
A takeover that's out of this world ????— Williams Racing (@WilliamsRacing) October 11, 2024
We can’t wait to see our @krakenfx rear wing hit the track next week ???? #RearWingTakeover
Популярное сейчас
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций
- Ферстаппен может получить очередной штраф
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек