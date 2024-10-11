Джордж Расселл призвал ФИА изменить правила штрафных баллов

Британский пилот Формулы-1 из команды "Мерседес" и директор Ассоциации гонщиков (GPDA) Джордж Расселл призвал ФИА изменить правила с начислением штрафных баллов на фоне единственного за 12 лет отстранения от гонки пилота Кевина Магнуссена из Хааса".

"Этот разговор вёлся несколько раз в предыдущие годы, когда гонщики плыли близко к ветру. За 12 лет никого не дисквалифицировали, так что можно поспорить: действительно ли штрафные баллы являются достаточно суровыми для гонщиков? Можно утверждать, что штрафные очки Магнуссена в Монце показались немного жестокими, но можно также заявить, что в некоторых других инцидентах штрафы были недостаточно суровыми.

Кроме того, нам нужно создать некий прецедент для юниорских серий. Они уважают нас в Ф-4, Ф-3 и Ф2, и вам нельзя позволять избегать наказания за опасное или беспорядочное пилотирование, и в какой-то момент вы должны быть за это наказаны", — приводит слова Расселла издание Racignnews365.

Напомним, после Гран-при Монцы Магнуссен получил два штрафных балла и был дисквалифицирован на один этап.