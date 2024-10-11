В Формуле-1 готовится зачистка руководства

Владелец коммерческих прав на Формулу-1 американская компания "Либерти Медиа" готовит зачистку в руководстве чемпионата, в результате которой Стефано Доменикали может лишиться своего поста. Кроме того, эта борьба может усилить напряжённость между Кристианом Хорнером и Тото Вольфом. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Прошлым летом ожидалось, что Стефано Доменикали продлит контракт с ФОМ и останется генеральным директором Формулы-1 ещё на несколько лет. Однако этого не произошло. Его нынешний контракт рассчитан лишь на один год. По данным Daily Mail, окружение Доменикали считает, что всё в порядке и что он контролирует своё будущее. Однако издание отмечает, что есть слухи, что босс "Либерти Медиа" Грег Маффей серьёзно рассматривает вариант небольшой зачистки.

"Думаю, Грег хочет сам всем управлять", — приводит издание слова источника.

Daily Mail рассуждает, кто может стать преемником Доменикали.