В Ред Булл рассказали, почему из команды ушли ключевые сотрудники

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко рассказал, как конкуренты предлагали удвоить зарплаты некоторым ключевым сотрудникам "Ред Булл" в попытке переманить их к себе.

"Конечно, если вы побеждаете три года подряд и доминируете в 2023 году, члены вашей команды будут желанными для конкурентов. Такова Формула-1. Но меня удивляют предлагаемые нашим сотрудникам суммы.

Мы постоянно страдаем от бюджетного лимита, есть ограничения в финансовом плане. Но всё равно этим сотрудникам предлагают вдвое больше, чем мы, и им сулят более высокую должность, чем у нас.

Это значит, что мы просто не можем удержать всех, даже проработавшего у нас 17 лет Эдриана Ньюи. В случае Джонатана Уитли, я думаю, речь о 19 годах. Они были частью этой команды, они внесли вклад в успех, а потом просто больно, когда они уходят. Но если вы не можете предложить им то же самое, то это естественный ход вещей", — приводит слова Марко Crash.