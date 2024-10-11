Макс Ферстаппен рассказал о своем дебюте в Формуле-1

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал о шоке, который он испытал во время дебюта в Формуле-1 в 2015 году в составе "Торо Россо".

"Скучаю ли я по скорости во время длительных перерывов в гонках? Не очень. Может быть, семь или восемь лет назад, а сейчас просто хочется отдохнуть. Ты не думаешь слишком много о гонках и отдыхаешь.

Когда вы снова садитесь за руль машины Формулы-1, вы знаете, что она будет быстрой, с большими перегрузками и всем остальным. Ты как бы готов к этому. Но я помню самый первый раз, когда сел в машину Формулы-1, было такое чувство, будто я не мог угнаться за скоростью, потому что никогда не испытывал ничего подобного.

Это как в дорожной машине, когда переключаешься с первой на вторую передачу, такое ускорение. Но в машине Ф-1 это в режиме нон-стоп, а потом тело постепенно привыкает. Однако поначалу это было настоящим шоком", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.