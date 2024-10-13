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Ферстаппен - о команде Red Bull: Некоторые специалисты получают очень выгодные предложения от других команд
Достаточно лаконично
Фото: Getty Images
Пилот Формулы-1 команды "Red Bull" Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о разочаровании некоторых членов команды выступлениями в сезоне и переходе в другие колективы.
"Как я всегда говорил, я предпочел бы, чтобы все остались, но, в конце концов, людей не остановишь. Если они разочарованы или не получают в полной мере то, чего хотят, тогда возможно для них будет лучше принять новый вызов где-нибудь в другом месте.
Но так всегда было с успешными командами. В любом виде спорта. Некоторые специалисты получают очень выгодные предложения от других команд, что тоже играет свою роль" – сказал пилот.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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