  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен - о команде Red Bull: Некоторые специалисты получают очень выгодные предложения от других команд
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен - о команде Red Bull: Некоторые специалисты получают очень выгодные предложения от других команд

Автоспорт
Обновлено

Достаточно лаконично

Ферстаппен - о команде Red Bull: Некоторые специалисты получают очень выгодные предложения от других команд

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Red Bull" Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о разочаровании некоторых членов команды выступлениями в сезоне и переходе в другие колективы.

"Как я всегда говорил, я предпочел бы, чтобы все остались, но, в конце концов, людей не остановишь. Если они разочарованы или не получают в полной мере то, чего хотят, тогда возможно для них будет лучше принять новый вызов где-нибудь в другом месте.

Но так всегда было с успешными командами. В любом виде спорта. Некоторые специалисты получают очень выгодные предложения от других команд, что тоже играет свою роль" – сказал пилот.

Напомним, что ранее Ферстаппен рассказал о своем дебюте в Формуле-1.

По теме
yellow-arrow
Макс Ферстаппен рассказал о своем дебюте в Формуле-1
yellow-arrow
В Ред Булл рассказали, почему из команды ушли ключевые сотрудники
yellow-arrow
В Формуле-1 готовится зачистка руководства
формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости