Леклер: Для нас стало большим сюрпризом увидеть, как McLaren сделали такой шаг вперед

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от неожиданно хорошего выступления в сезоне команды McLaren.

"Для нас стало большим сюрпризом увидеть, как McLaren сделал такой шаг вперед. В начале сезона, думаю, мы все верили, после первой двух-трех гонок, что Red Bull заберет титул так же легко, как и в прошлом году.

Затем McLaren сумел сделать большой шаг вперед, мы тоже в каком-то смысле выжали максимум, за исключением трех гонок после Канады, где у нас были большие проблемы. Но я никогда не сбрасывал Red Bull со счетов и уверен, что они будут сильны в конце сезона. В последней гонке у них были и взлеты, и падения, но стоит отметить, что последняя гонка была довольно специфической с точки зрения характеристик машин" – сказал Леклерк.