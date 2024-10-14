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Хэмилтон доволен отсутствием доминации Red Bull

Автоспорт
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Хэмилтон доволен отсутствием доминации Red Bull

Фото: Autoblog.nl

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Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что доволен отсутствием абсолютной доминации "Red Bull" в сезоне.

— Как вы относитесь к отсутствию доминации Red Bull в этом сезоне?

— Это отлично, так и должно быть. Думаю, что, в конце концов, это и есть цель, когда они (FIA – прим) устанавливают правила, но так никогда не получается. Замечательно, что в McLaren наконец-то дошли до своей лучшей формы, достигнув значительного подъема прямо из ниоткуда.

Вы видели победу Ferrari (в Италии – прим), а до этого – нашу. Надеюсь, в следующей гонке вы увидите что-то подобное, и это останется неизменным – сказал гонщик.

Напомним, ранее Ферстаппен прокомментировал уход из "Red Bull" некоторых специалистов.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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