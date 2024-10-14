Президент FIA рассказал, какое количество гонок будут проводить в следующие сезоны

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед Бен Сулайем рассказал, что организация не будет увеличивать количество гонок на следующие сезоны. Его слова цитирует motorsport:

"Я думаю, 24 – это правильное число. Я бы сказал, что это число, к которому мы должны стремиться, чтобы оно оставалось стабильным в течение длительного времени.

Вы пересекаете барьер, где вам нужны две команды, мы не можем иметь больше.

Смогут ли водители это выдержать? Я просто желаю знать. Давайте будем просто умны и логичны. Смогут ли водители выдержать это физически и морально? Это вопрос, который я задам водителям. А что на счет команд?" – сказал президент федерации.