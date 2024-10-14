Леклер рассказал о своей главной цели на данном этапе карьеры

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от выступлений в текущем сезоне и рассказал о дальнейших целях в карьере.

"Ощущение, что это мой первый год в Формуле-1, когда интенсивно живешь только карьерой и не замечаешь, как проходит время. Я помню первую гонку за Ferrari. Будто вчера, но у меня есть еще много целей, которых я хочу достичь. Одна из них – выиграть чемпионат мира вместе с Ferrari. И чем быстрее я его выиграю, тем счастливее буду.

Я всегда говорил, что в моей жизни было две гонки, в которых я хотел победить. Это Монако и Монца, и в этом году, благодаря нашей работе, нам это удалось. Но сейчас моя единственная цель – выиграть чемпионат мира, я работаю только ради этого" – сказал Шарль.