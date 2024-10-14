Тото Вольфф высказался о перспективах Хэмилтона в Феррари

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мыслями о предстоящем переходе пилота команды Льюиса Хэмилтона в "Феррари". Семикратный чемпион Формулы-1 станет гонщиком "Скудерии" начиная со следующего сезона.

"Думаю, многие говорят, что это будет действительно сложно. Но, мне кажется, часто в таких случаях всё оказывается наоборот. "Феррари" — отличная команда, где работают замечательные люди. Там много эмоций и страсти, и из-за этого возникает давление. Но я верю, что они найдут способ работать друг с другом", — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

Напомним, что по окончании сезона Льюис Хэмилтон перейдет в "Феррари", где станет напарником Шарля Леклера.