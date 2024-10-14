Алекс Албон проведёт юбилейную 100-ю гонку в Формуле-1

28-летний тайско-британский пилот "Уильямса" Алекс Албон проведёт на предстоящем Гран-при США в Остине свою юбилейную 100-ю гонку в Формуле-1. В честь этого команда "Уильямс" разместит на FW46 Алекса и в боксах специальный логотип.

"100 Гран-при — достижение такого рубежа — это нереальное ощущение. Последние пять лет были самыми трудными, но и самыми полезными, и я благодарен за каждую минуту, проведённую в этом спорте и сообществе.

Это отличная возможность поразмыслить о прогрессе, которого я добился как пилот, и мне хотелось бы провести ещё 100 гонок. Надеюсь, смогу заработать в этой гонке несколько очков, чтобы сделать её ещё более особенной", — приводит слова Албона пресс-служба "Уильямса".

Алекс Албон выступает в Формуле-1 с 2019 года, а в 2022 году он присоединился к "Уильямсу".