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Алекс Албон проведёт юбилейную 100-ю гонку в Формуле-1
Посмотрим, какой результат покажет пилот
Фото: F1
28-летний тайско-британский пилот "Уильямса" Алекс Албон проведёт на предстоящем Гран-при США в Остине свою юбилейную 100-ю гонку в Формуле-1. В честь этого команда "Уильямс" разместит на FW46 Алекса и в боксах специальный логотип.
"100 Гран-при — достижение такого рубежа — это нереальное ощущение. Последние пять лет были самыми трудными, но и самыми полезными, и я благодарен за каждую минуту, проведённую в этом спорте и сообществе.
Это отличная возможность поразмыслить о прогрессе, которого я добился как пилот, и мне хотелось бы провести ещё 100 гонок. Надеюсь, смогу заработать в этой гонке несколько очков, чтобы сделать её ещё более особенной", — приводит слова Албона пресс-служба "Уильямса".
Алекс Албон выступает в Формуле-1 с 2019 года, а в 2022 году он присоединился к "Уильямсу".
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