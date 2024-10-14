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Вольфф: Будем пытаться победить Хэмилтона в следующем году
Руководитель Мерседеса высказался о планах на предстоящий сезон
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что всегда будет поддерживать тёплые отношения с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. В следующем сезоне британский гонщик перейдёт в итальянскую команду "Феррари".
"Думаю, за последние 12 лет мы отлично поработали с Льюисом. Он всегда будет частью нашей семьи. Конечно, мы попытаемся победить его в следующем году. Присоединение Кими к Джорджу явно принесёт импульс, а также молодость и свежесть. Хотя, очевидно, будут моменты, когда опыт Льюиса пошёл бы команде на пользу", — приводит слова Вольффа издание Motorsport.
Ранее Тото оценил шансы Хэмилтона адаптироваться в "Феррари".
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