Вольфф: Будем пытаться победить Хэмилтона в следующем году

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что всегда будет поддерживать тёплые отношения с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. В следующем сезоне британский гонщик перейдёт в итальянскую команду "Феррари".

"Думаю, за последние 12 лет мы отлично поработали с Льюисом. Он всегда будет частью нашей семьи. Конечно, мы попытаемся победить его в следующем году. Присоединение Кими к Джорджу явно принесёт импульс, а также молодость и свежесть. Хотя, очевидно, будут моменты, когда опыт Льюиса пошёл бы команде на пользу", — приводит слова Вольффа издание Motorsport.

Ранее Тото оценил шансы Хэмилтона адаптироваться в "Феррари".