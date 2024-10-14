Пирелли представила интересные трофеи на Гран-при США

Итальянская компания "Пирелли", поставляющая шины для чемпионата Формулы-1, представила необычные трофеи, которые получат призёры предстоящего Гран-при США в Остине.

Кубки выполнены в виде человеческого силуэта с ликующе поднятыми руками. Они покрыты карбоном и стоят на резиновом основании. Трофеи различаются по цвету: для победителя и представителя его команды он окрашен в золотисто-жёлтый цвет с отделкой из золотистой пыльцы, а второй и третий призёры гонки получат фигурки, отделанные серебром и титаном.

Реплики таких кубков будут выпущены ограниченным тиражом для коллекционеров и любителей арт-игрушек.

Напомним, что Гран-при США состоится с 18 по 20 октября.