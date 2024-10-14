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Ред Булл и Ауди заинтересованы в подписании мотористов Рено
Ранее Феррари подписала контракты с некоторыми специалистами Рено
Фото: Getty Images
Команды "Ауди"/"Кик-Заубер" и "Ред Булл" проявляют заинтересованность в специалистах по моторам закрытого подразделения "Рено" в Вири-Шатийоне. Об этом пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.
Ранее "Феррари" уже подписала контракты с некоторыми специалистами "Рено". Причём руководитель команды "Феррари" Фредерик Вассёр даже сумел подписать контракты с этими инженерами без отпуска по садоводству, а это означает, что они сумеют сравнительно скоро приступить к работе в Маранелло.
AMuS отмечает, что "Феррари" не единственный производитель, который ведёт охоту на мотористов "Рено". В "Ауди" и Red Bull Powertrains также прощупывали почву в этом деле. Обе компании сейчас ведут разработку своих первых силовых установок для Формулы 1, поэтому привлечение уже опытных сотрудников со стороны может сократить путь к успеху.
Эти технические специалисты и инженеры могут предоставить ценную информацию о двигателе 2026 года, так как у "Рено" могли быть свои уникальные наработки. Более того, французская силовая установка якобы превосходила изначально установленные показатели производительности.
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