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Ферстаппен рассказал, скучает ли по гонкам в перерывах в сезоне
Комментарий пилота
Фото: Auto Review
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, скучает ли он по гонкам в перерывах в сезоне.
"Скучаю ли я по скорости во время длительных перерывов в гонке? Не слишком. Возможно, семь или восемь лет назад да, а сейчас просто хочется отдохнуть. Ты не думаешь слишком много о гонках и отдыхаешь.
Когда вы снова садитесь за руль машины Формулы-1, вы знаете, что она будет быстрой, с большими нагрузками и прочими. Ты будто готов к этому" – сказал пилот.
Напомним, что ранее Тото Вольфф
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