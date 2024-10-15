Ферстаппен рассказал, скучает ли по гонкам в перерывах в сезоне

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, скучает ли он по гонкам в перерывах в сезоне.

"Скучаю ли я по скорости во время длительных перерывов в гонке? Не слишком. Возможно, семь или восемь лет назад да, а сейчас просто хочется отдохнуть. Ты не думаешь слишком много о гонках и отдыхаешь.

Когда вы снова садитесь за руль машины Формулы-1, вы знаете, что она будет быстрой, с большими нагрузками и прочими. Ты будто готов к этому" – сказал пилот.