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Ферстаппен рассказал, скучает ли по гонкам в перерывах в сезоне

Автоспорт
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Комментарий пилота

Ферстаппен рассказал, скучает ли по гонкам в перерывах в сезоне

Фото: Auto Review

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, скучает ли он по гонкам в перерывах в сезоне.

"Скучаю ли я по скорости во время длительных перерывов в гонке? Не слишком. Возможно, семь или восемь лет назад да, а сейчас просто хочется отдохнуть. Ты не думаешь слишком много о гонках и отдыхаешь.

Когда вы снова садитесь за руль машины Формулы-1, вы знаете, что она будет быстрой, с большими нагрузками и прочими. Ты будто готов к этому" – сказал пилот.

Напомним, что ранее Тото Вольфф высказался о перспективах Хэмилтона в "Феррари".

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формула-1 Макс Ферстаппен
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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