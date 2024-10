Хаас представил специальную ливрею для Гран-при США

Американская команда Формулы-1 "Хаас" показала ливрею, в которой выступит на предстоящем Гран-при США. Этап в Остине пройдёт с 18 по 20 октября.

"Сделано в Америке. Приезжаем в Техас с символами нашего дома", – говорится в сообщении американской команды.

В настоящий момент "Хаас" занимает седьмое место в Кубке конструкторов. В активе американской команды 31 очко.

