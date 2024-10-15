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Хаас представил специальную ливрею для Гран-при США
Получилось весьма интересно
Американская команда Формулы-1 "Хаас" показала ливрею, в которой выступит на предстоящем Гран-при США. Этап в Остине пройдёт с 18 по 20 октября.
"Сделано в Америке. Приезжаем в Техас с символами нашего дома", – говорится в сообщении американской команды.
В настоящий момент "Хаас" занимает седьмое место в Кубке конструкторов. В активе американской команды 31 очко.
Made in America ????????????— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2024
Turning up to Texas with symbols of home ????#HaasF1 #F1 #USGP pic.twitter.com/k9MeZCtUUP
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